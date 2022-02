Pechino 2022: Main Media Center passa a Paralimpiadi

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Con la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il centro stampa principale (main media center o Mmc) è ufficialmente entrato nella fase di transizione per servire meglio i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Secondo Huang Hui, dirigente che gestisce la sede e le infrastrutture dell'Mmc, la trasformazione degli uffici per i comitati paralimpici nazionali è stata completata, mentre la transizione in altre aree del centro dovrebbe essere ultimata entro il 27 febbraio.

"Durante questo periodo, il nostro compito è assistere il personale dei media nel trasloco, in modo da completare la transizione alle Paralimpiadi e preparare le strutture con maggiore accessibilità", ha dichiarato Huang.

Uno schermo multimediale è stato allestito all'ingresso del primo piano come guida. Cartelli speciali per l'accessibilità sono stati collocati in aree come la toilette e sul pavimento.

Sono state anche allestite rampe nei punti di arrivo e di accesso, mentre le mense sono state dotate di postazioni per la disinfezione delle mani più basse e di posti a sedere per chi utilizza una sedia a rotelle. (SEGUE)