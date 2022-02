Pechino 2022: compleanno in Cina per Felderer

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Ricordando la sua esperienza a Pechino 2022, l'atleta italiano di slittino Leon Felderer racconta di aver festeggiato un indimenticabile 22mo compleanno nel Villaggio Olimpico Invernale di Yanqing.

"Mi è piaciuto molto il mio soggiorno al Villaggio Olimpico.

È stato incantevole e il personale era davvero gentile"; queste le parole dell'atleta nato in provincia di Bolzano, al confine con l'Austria, il 30 gennaio del 2000 che prima di arrivare a Pechino, è stato campione europeo degli Under 23.

Felderer ha raccontato ai microfoni di Xinhua che lo staff cinese gli ha preparato dei regali, ricordando così il momento: "sono rimasto molto sorpreso. Mi ero completamente dimenticato del mio compleanno. Avevo paura perché pensavo che mi stessero cercando per ragioni legate al Covid. Sono stato felicissimo per la torta, i regali e tutta la gentilezza che ho ricevuto." L'atleta ha aggiunto: "la torta con il disegno della bandiera nazionale italiana era fantastica, e ho appeso il regalo nella mia stanza. Non mi dimenticherò mai del mio 22esimo compleanno".

Poiché il Capodanno cinese coincideva con Pechino 2022, nel Villaggio Olimpico di Yanqing si è tenuta una mostra per aiutare gli sportivi stranieri a conoscere meglio la cultura e le tradizioni cinesi.

Felderer ha commentato: "ho mangiato molti ravioli per il Capodanno cinese. Erano deliziosi".

Quest'ultimo ha anche imparato il significato del carattere cinese 'Fu', spiegando: "il mio amico cinese, lo slittinista Huang Yebo mi ha detto che 'Fu' significa 'buona fortuna', e quando lo giri al contrario significa che la fortuna è in arrivo". Inoltre, l'atleta italiano ha raccontato che "Huang Yebo è nella squadra nazionale cinese di slittino, quindi ci incontriamo da anni per i campionati mondiali".

Lo slittinista azzurro è rimasto soddisfatto del suo 11esimo posto a Pechino 2022, affermando: "ho realizzato il mio sogno d'infanzia di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali".

Oltre a Huang, Felderer ha stretto amicizia anche con l'operatrice che gli ha effettuato il tampone molecolare, raccontando: "il 10 febbraio sono stato trasferito in un hotel di isolamento per il Covid-19 perché sono risultato positivo asintomatico. Di mattina, questa giovane donna mi ha fatto il tampone molecolare in hotel. Ho avuto qualche problema con il mio riflesso faringeo, lei si è messa a ridere, così mi ha dato il suo contatto WeChat e ci sentiamo ancora oggi".

Prima di lasciare Pechino, Felderer ha chiesto a Huang di aiutarlo con i regali, scegliendo alla fine una spilla con il carattere 'Fu'. L'azzurro ricorda: "Huang mi ha aiutato a scegliere i regali da portare alla mia famiglia e mi ha spiegato il significato di determinati doni".

Felderer ha lasciato Pechino il 17 febbraio e in ultima battuta ha precisato: "mi sono ripreso dal Covid-19, ho avuto solo mal di gola. Mi hanno appena controllato il cuore e i polmoni, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Sarò ai prossimi Giochi Olimpici Invernali in Italia". (XINHUA)