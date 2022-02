Pechino 2022: compleanno in Cina per Felderer (2)

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Inoltre, l'atleta italiano ha raccontato che "Huang Yebo è nella squadra nazionale cinese di slittino, quindi ci incontriamo da anni per i campionati mondiali".

Lo slittinista azzurro è rimasto soddisfatto del suo 11esimo posto a Pechino 2022, affermando: "ho realizzato il mio sogno d'infanzia di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali".

Oltre a Huang, Felderer ha stretto amicizia anche con l'operatrice che gli ha effettuato il tampone molecolare, raccontando: "il 10 febbraio sono stato trasferito in un hotel di isolamento per il Covid-19 perché sono risultato positivo asintomatico. Di mattina, questa giovane donna mi ha fatto il tampone molecolare in hotel. Ho avuto qualche problema con il mio riflesso faringeo, lei si è messa a ridere, così mi ha dato il suo contatto WeChat e ci sentiamo ancora oggi".

Prima di lasciare Pechino, Felderer ha chiesto a Huang di aiutarlo con i regali, scegliendo alla fine una spilla con il carattere 'Fu'. L'azzurro ricorda: "Huang mi ha aiutato a scegliere i regali da portare alla mia famiglia e mi ha spiegato il significato di determinati doni".

Felderer ha lasciato Pechino il 17 febbraio e in ultima battuta ha precisato: "mi sono ripreso dal Covid-19, ho avuto solo mal di gola. Mi hanno appena controllato il cuore e i polmoni, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Sarò ai prossimi Giochi Olimpici Invernali in Italia". (XINHUA)