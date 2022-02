Londra: 'Fashion college' coltiva la diversità

(XINHUA) - LONDRA, 24 FEB - Cambiare il business della moda e arrivare a una rappresentazione più diversificata in relazione a razza, genere e corporatura è un impegno che ha inizio in classe. Lo hanno dichiarato i principali educatori, sostenitori e creativi del settore, mentre calava il sipario sulla Settimana della Moda di Londra nella capitale britannica.

Nel cuore dell'energico ed eclettico quartiere della vita notturna di Soho, la sera del 22 febbraio il Condé Nast College of Fashion & Design ha lanciato la sua iniziativa "Global Fashion Perspectives", nel tentativo di promuovere meglio la diversità e l'inclusione in tutto il settore.

"L'idea è esplorare vie per portare nuove collaborazioni internazionali nel settore della moda, attraverso l'incontro di punti di vista di diverse voci globali e regionali", ha sottolineato Nick Isles, Ceo del college, aggiungendo "ci saranno molti elementi in questa campagna, che includerà eventi, simposi, ricerche, pubblicazioni, coinvolgimento degli studenti, nuovi curricula e idee politiche".

Il programma è sviluppato insieme all'African Fashion Foundation (Aff) e al Council for International African Fashion Education e sarà commercializzato con un'attenzione specifica alle industrie africane della moda, dei media e ai professionisti che vi lavorano, ha spiegato Isles.

"La prima parte, e questo è davvero emozionante per noi, è il lancio di tre programmi online su misura e creati specificamente per l'Africa sub-sahariana. Questi moduli di formazione riguarderanno lo styling e la direzione creativa, il business del lusso, la creazione di contenuti digitali e le strategie di marketing contemporaneo", ha affermato il Ceo. (SEGUE)