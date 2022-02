Londra: 'Fashion college' coltiva la diversità (2)

(XINHUA) - LONDRA, 24 FEB - Il college, aperto nel 2013 dal gigante globale dei media Conde Nast, fornisce agli studenti l'istruzione per avviare una carriera nel settore della moda, dei media e del lifestyle di lusso e lavora a stretto contatto con i team di Vogue, LOVE, Glamour, GQ e altre riviste Condé Nast.

Lisa Mann, direttrice dei programmi post-laurea, professionali e online del college, ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua, a margine del lancio dell'iniziativa, che un'area di interesse sarà attrarre talenti creativi dalla Cina.

"La Cina è sicuramente un'area di interesse. Dobbiamo incoraggiare più persone del Paese asiatico a venire a collaborare con noi, ci piacerebbe", ha sottolineato la direttrice, proseguendo "Londra è un luogo dove possiamo davvero fare grandi passi avanti per essere più diversi, più accessibili, più inclusivi e più uguali, con opportunità per così tante persone. I designer cinesi sono semplicemente incredibili, sono sorprendenti. Ce ne sono alcuni da tenere d'occhio".

Ma ancora oggi, creare una rivoluzione duratura in un settore che ha a lungo sofferto per la mancanza di diversità resta una sfida.

Roberta Annan, investitrice ghanese e fondatrice dell'Aff, è una delle pioniere che stanno facendo progressi in questo senso.

"Le vecchie norme devono finire, dobbiamo essere più inclusivi e aperti alle altre persone e al fatto che sono diverse. Spero che questa iniziativa motivi davvero tutti a pensare fuori dagli schemi e a compiere mosse coraggiose", ha detto a Xinhua l'imprenditrice.

"Sono africana e sono una grande sostenitrice e fautrice dello sviluppo del continente. La conversazione che ho avuto con il college è stata su come rendere il curriculum più inclusivo e più globale", ha commentato Annan, che occupa un posto anche nel consiglio consultivo del college.

Secondo l'istituto, il programma Global Fashion Perspectives è progettato per essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, quali garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, così come raggiungere l'uguaglianza di genere e dare potere a tutte le donne e ragazze. (XINHUA)