Kenya: pannelli fotovoltaici Tiger da azienda cinese

(XINHUA) - NAIROBI, 24 FEB - L'azienda cinese JinkoSolar ha lanciato ieri nel mercato keniota il suo ultimo modello di pannello solare fotovoltaico, il Tiger Neo, con una capacità compresa tra i 410 MW e i 620 MW, al fine di aumentare i tassi di elettrificazione nel Paese.

Sammy Borothi, business development manager di JinkoSolar-Sub Saharan Africa, ha detto a Nairobi, capitale del Kenya, che il Tiger Neo è ideale sia per usi domestici che industriali: "il pannello solare impiega la tecnologia più recente al fine di garantire che il Kenya possa sfruttare le sue abbondanti risorse di energia solare per colmare il divario di elettricità", ha poi asserito.

Quest'ultimo ha rivelato che Tiger Neo produce oltre il 3% di potenza in più rispetto ai pannelli solari convenzionali, pur mantenendo una minore degradazione nel tempo: "la motivazione principale dietro lo sviluppo di pannelli solari più potenti come Tiger Neo è quella di ridurre il costo dei parchi solari su scala industriale e, in definitiva, i prezzi dell'elettricità".

L'azienda cinese ha fornito i pannelli fotovoltaici alla centrale solare di Garissa da 55 MW nel Kenya orientale la quale, commissionata nel 2019, è considerata il più grande impianto solare dell'Africa orientale e centrale.

Titus Koech, responsabile del servizio tecnico di JinkoSolar Kenya, ha dichiarato che i nuovi pannelli solari avranno un grande ruolo nella promozione dell'elettrificazione rurale in Kenya e nell'Africa orientale in generale. (XINHUA)