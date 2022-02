Fc Bayern: aumenta collaborazione con calcio cinese (2)

(XINHUA) - BERLINO, 24 FEB - L'allenatore bavarese ha detto che educare gli allenatori potrebbe essere il problema più urgente del calcio cinese, oltre a trovare una linea comune. "A volte si trattava di allenatori spagnoli, olandesi o brasiliani.

I tecnici di ogni Paese hanno sempre approcci diversi ", ha affermato Sauer.

Il prossimo passo importante per il calcio cinese dal punto di vista di quest'ultimo è sviluppare i propri allenatori.

L'approccio del Bayern è insegnare diversi strumenti pedagogici per affrontare le necessità di ciascun particolare gruppo di età.

Dal punto di vista del club tedesco, potrebbe valere la pena di organizzare meno sessioni di allenamento atletico, soprattutto nelle fasce d'età più basse e concentrarsi di più sulla tecnica da usare in campo.

"Il nostro consiglio è inteso come una proposta, ma consideriamo di vitale importanza adattare l'allenamento all'età degli allievi", ha aggiunto Sauer.

La Cina troverà il suo modo di giocare a calcio e il Bayern è pronto a fornire supporto.

Per quanto riguarda i miglioramenti nella formazione dei talenti cinesi, il dirigente tedesco ha raccomandato di ridurre il numero di ragazzi nelle accademie.

"In Germania, abbiamo circa 180-220 giovani in un'accademia", ha precisato Sauer. Numeri più grandi rendono difficile lavorare sulle abilità individuali. Inoltre, il Bayern cerca di trasmettere il messaggio che il calcio è uno sport di squadra e di quanto sia importante considerare la struttura di un team.

In Germania, la squadra bavarese continua i propri tentativi di sviluppare i "giocatori del Bayern" per aumentare le possibilità di contare su giocatori formati autonomamente.

Dato che la strada verso la prima squadra potrebbe essere più lunga che nella maggior parte dei club, l'obiettivo secondario resta quello di formare i giocatori per i top club europei.

"Diciamo sempre che sette o otto su venti arrivano al calcio professionistico. Il nostro tasso è il più alto in Germania", ha concluso Sauer. (XINHUA)