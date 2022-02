Covid: Cina, grandi imprese Suzhou tornano al lavoro

(XINHUA) - NANCHINO, 24 FEB - Questo martedì, oltre il 99% delle imprese industriali con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 3,2 milioni di dollari) con sede nella città orientale cinese di Suzhou aveva ripreso le attività, come reso noto dall'ufficio del commercio cittadino.

Il quartier generale di prevenzione e controllo del Covid-19 della città ha precisato che alle 15 di ieri pomeriggio (ora locale), Suzhou aveva registrato in totale 105 casi confermati di Covid-19 e 28 casi asintomatici dalla prima segnalazione dei nuovi contagi avvenuta il 13 febbraio.

La città ha adottato una serie di misure per aiutare le aziende a operare in modo sicuro e stabile.

Sono quasi 12.000 le imprese industriali con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan che hanno ripreso le attività dopo la festa di primavera. Martedì, oltre il 95% dei dipendenti delle imprese industriali erano tornati ai loro posti di lavoro, come ha spiegato in conferenza stampa Wan Li, direttore dell'ufficio di Suzhou per l'industria e l'informatica.

Sun Jianjiang, che dirige l'ufficio commerciale cittadino ha poi aggiunto: "attualmente, più di 30.000 imprese a finanziamento estero e aziende del commercio estero a Suzhou stanno svolgendo regolarmente le proprie attività".

Da gennaio, Suzhou ha deliberato 181 nuovi progetti a investimento estero e ha ricevuto un capitale estero di nuova registrazione di 3,5 miliardi di dollari, con tali cifre in aumento rispettivamente dell'11,7% e del 26% su base annua.

