Cina: viaggi per Festival Primavera oltre 1 miliardo

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Il periodo principale degli spostamenti del Festival di Primavera di quest'anno, dovrebbe raggiungere la cifra di 1,05 miliardi di viaggi di passeggeri.

Questo è quanto emerso dai dati ufficiali pubblicati oggi.

Il numero è del 20,7% superiore rispetto a quello del 2021, ha dichiarato il ministero dei Trasporti.

La quantità di spostamenti ferroviari e stradali effettuati durante il periodo arriverà rispettivamente a 250 milioni e 750 milioni, mentre i viaggi di passeggeri via acqua e aria raggiungeranno quota 16,3 milioni e 39,2 milioni.

"L'esodo del Festival di Primavera di quest'anno sta procedendo in modo ordinato con flussi di passeggeri relativamente bassi e il numero di turisti in calo a causa della pandemia di Covid-19", ha affermato il funzionario del ministero Shu Chi.

Il periodo di punta dei viaggi per il Festival di Primavera nel 2022 va dal 17 gennaio al 25 febbraio. Durante l'alta stagione di 40 giorni per gli spostamenti, conosciuta anche come Chunyun, molti cinesi viaggiano per riunirsi con le proprie famiglie in occasione del Nuovo Anno Lunare cinese, che quest'anno è stato celebrato il 1° febbraio. (XINHUA)