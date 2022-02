Cina: richiesta a imprese divulgazione dati ambiente

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - La Cina ha presentato un regolamento che richiede alle imprese di rivelare le proprie informazioni ambientali in modo tempestivo e in conformità con la legge; è quanto reso noto ieri dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

Secondo Yan Gang, vice responsabile della Chinese Academy of Environmental Planning che fa capo al Ministero, la divulgazione di informazioni ambientali è una pratica comune a livello globale nell'attuazione della responsabilità ambientale d'impresa.

Per quest'ultimo, le aziende con emissioni di agenti inquinanti su larga scala, alti rischi ambientali e quelle che scaricano sostanze tossiche e nocive, sono identificate, tra le altre, quali soggette a requisiti di divulgazione di tali informazioni.

Al fine di garantire il diritto del pubblico di essere consapevole dei rischi ambientali e di mercato, e di poterli prevenire, le aziende sono tenute a riferire le informazioni ambientali rilevanti in modo tempestivo quando i loro comportamenti in tale ambito possono avere un impatto significativo sulla società, sul pubblico e sugli investitori.

