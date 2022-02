Cina: maggiore offerta affitti a prezzi accessibili

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - La Cina si impegnerà ad espandere l'offerta di alloggi in affitto a prezzi accessibili come parte degli sforzi profusi per risolvere le difficoltà abitative.

È quanto dichiarato oggi in conferenza stampa dalle autorità competenti del Paese.

Con la priorità di quest'anno di realizzare alloggi in affitto sovvenzionati, nel 2022 la Cina conterà 2,4 milioni di unità di case in affitto sovvenzionate dal governo disponibili a livello nazionale; lo ha affermato Wang Menghui, ministro degli Alloggi e dello Sviluppo Urbano-Rurale.

Stando a quest'ultimo, il Paese aggiungerà altri 100.000 alloggi pubblici in affitto e ristrutturerà 1,2 milioni di abitazioni in aree degradate.

Inoltre, dai dati del Ministero si evince che nel 2021 sono state fornite 942.000 case in affitto sovvenzionate dal governo in 40 città chiave per aiutare i nuovi abitanti delle aree urbane e i giovani che hanno bisogno di alloggi a prezzi accessibili.

Il Ministro ha precisato infine che la Cina manterrà la continuità e la stabilità delle sue politiche abitative e rinforzerà la precisione e il coordinamento nella manovra politica. (XINHUA)