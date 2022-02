Cina: lanciata piattaforma digitale per legislatori

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Ieri è stata ufficialmente lanciata una piattaforma di lavoro digitale per assistere i legislatori cinesi nello svolgimento dei loro compiti.

Quest'ultima permette l'intero ciclo di elaborazione online delle proposte e dei suggerimenti presentati dai deputati nell'ambito dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima legislatura cinese, rendendo disponibili informazioni in merito alla loro ricezione, gestione e feedback.

Secondo gli accordi operativi del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo la piattaforma sarà messa in servizio durante la prossima quinta sessione della 13esima Assemblea prevista per il 5 marzo.

La piattaforma è stata messa alla prova durante la sessione dell'Assemblea Nazionale del Popolo del 2021, dimostrandosi efficace, con i deputati che hanno trovato più pratico acquisire informazioni e comunicare attraverso il servizio online.

Finora, oltre 2.500 deputati si sono registrati sulla piattaforma. (XINHUA)