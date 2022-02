Cina: Boeing, 15 linee conversione cargo a fine 2022

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Il numero totale di linee di produzione di Boeing per la conversione degli aerei da passeggeri a cargo in Cina raggiungerà quota 15 entro la fine di quest'anno; è quanto dichiarato oggi da Boeing China.

Stando a quest'ultima, la società, insieme ai suoi partner locali e globali, faciliterà il progresso delle linee di produzione per i cargo convertiti con Boeing in Cina al fine di soddisfare la crescente domanda del mercato per velivoli per il trasporto merci.

Entro fine 2022, si prevedono nel Paese orientale 12 linee di produzione per i progetti di conversione 737-800 Bcf e tre per i progetti 767 Bcf.

Secondo quanto riportato da Boeing China, Boeing e St Engineering hanno recentemente annunciato un piano per ampliare la capacità di conversione per il 767-300 Bcf.

Nel secondo semestre di quest'anno, Boeing aggiungerà una linea di conversione 767-300 Bcf presso l'impianto di St Engineering a Guangzhou, nella Cina meridionale.

Boeing China ha aggiunto che, per allora, il numero di linee di conversione per il 767 Bfc in Cina sarà pari a 3. (XINHUA)