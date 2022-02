Cina: antica parata Shehuo sfila nei tempi moderni

(XINHUA) - XI'AN, 24 FEB - Immergendo un pennello nella vernice e tracciando con cautela le linee con le sue dita rugose, Wang Qiming applica, prima dell'alba, il trucco tradizionale sui volti dei giovani artisti, tra gli ultimi preparativi per la parata Shehuo.

Alle prime ore del mattino, la tranquilla strada di campagna nel villaggio di Wangmazui nel distretto di Tiancheng, della contea di Longxian che fa parte della città di Baoji, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, viene animata da gong e tamburi, dando vita a un evento esilarante.

La parata Shehuo, un'antica performance che gode di grande popolarità nelle aree rurali della Cina, affonda le sue origini in antiche attività sacrificali risalenti a circa 2.000 anni fa durante le quali si pregava per la buona riuscita del raccolto.

Più tardi, con l'assorbimento di spettacoli di danza e canto, la parata si è gradualmente evoluta in una tradizione popolare messa in scena durante il Festival di Primavera e la Festa delle Lanterne, che si crede scacci la sfortuna e contribuisca a iniziare il nuovo anno all'insegna del rinnovamento. (SEGUE)