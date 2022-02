Cina: antica parata Shehuo sfila nei tempi moderni (4)

(XINHUA) - XI'AN, 24 FEB - Le scuole locali offrono anche corsi dopo le lezioni legati allo Shehuo. Nel villaggio di Wangmazui, dallo scorso ottobre gli studenti del terzo e quarto anno della scuola primaria locale possono imparare a suonare tamburi e gong due volte a settimana, e alcuni di loro si sono esibiti durante il Festival di Primavera di quest'anno.

Nella contea sono sorte svariate compagnie legate alle parate Shehuo che hanno portato i loro spettacoli in tutti i villaggi.

Secondo Su Liming, a capo del centro culturale locale, questo promuove ulteriormente lo sviluppo dell'arte popolare del posto.

Nel villaggio Dayuan di Baoji, vari oggetti di scena delicati e abiti incantevoli sono stati esposti in un museo a tema Shehuo. Le testimonianze storiche mostrano che le associazioni popolari locali hanno iniziato a mettere in scena le parate Shehuo alla fine della dinastia Qing (1644-1911).

"La parata Shehuo è la radice culturale di Longxian e le nuove generazioni del posto continueranno a tramandarla", conclude Su. (XINHUA)