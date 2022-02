Cina: antica parata Shehuo sfila nei tempi moderni (3)

(XINHUA) - XI'AN, 24 FEB - Wang Qiming, 65 anni, ha il nitido ricordo degli spettacoli a cui assiste ogni anno dalla sua infanzia: "da generazioni le mie famiglie sono coinvolte negli spettacoli Shehuo. Assisto alle parate da quando sono bambino e ora do una mano con il trucco".

"Mio figlio sa cantare le melodie popolari di Long Zhou e i miei nipoti stanno imparando a suonare tamburi e piatti", aggiunge l'uomo.

E sono molti i giovani che portano nuova linfa a quest'arte.

Ma Liang, 20 anni, ha fatto ritorno a casa sua nella contea di Longxian prima del Capodanno cinese e sapendo che le parate Shehuo sarebbero giunte fino al suo villaggio, ha deciso di unirsi alla troupe.

"Ogni anno, quando la gente del posto mette in scena gli spettacoli Shehuo, i villaggi esplodono in un carnevale di tamburi e gong. Sin da piccolo il mio interesse per questa attività è stato crescente e dato che quest'anno ho imparato ad andare a cavallo, farò uno spettacolo in sella", afferma il giovane. (SEGUE)