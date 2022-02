Cina: antica parata Shehuo sfila nei tempi moderni (2)

(XINHUA) - XI'AN, 24 FEB - Nel 2006, lo spettacolo popolare Shehuo di Baoji è entrato nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale cinese.

La contea di Longxian, che in passato portava il nome di Long Zhou, è nota per la sua parata Shehuo, caratterizzata da una performance autentica e completa e da un make-up facciale semplice ma raffinato.

Nel 2013 la Chinese Folk Literature and Art Association ha nominato la località quale città natale delle parate Shehuo cinesi.

Ogni anno si organizzano a Longxian oltre 100 feste per la parata Shehuo, ognuna delle quali coinvolge decine o centinaia di abitanti del villaggio. Di solito, i partecipanti si esibiscono su cavalli o camioncini, mettendo in atto scene tratte da romanzi classici come 'Il romanzo dei tre regni' e il 'Fengshen Yanyi' noto anche come 'La canonizzazione degli dei'.

Tra i diversi spettacoli inscenati vi sono anche danze su trampoli, carri e così via. (SEGUE)