Cina: aiuto a imprese per coprire i rischi di cambio

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Il governo cinese si impegnerà per aiutare le imprese a coprire al meglio i rischi di cambio derivanti dall'aumento dello yuan.

È quanto dichiarato oggi da Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio.

Quest'ultimo ha diffuso le sue osservazioni in seguito al brusco apprezzamento degli ultimi giorni osservato dalla valuta cinese renminbi, o yuan.

Il portavoce ha dichiarato in conferenza stampa che "le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno un impatto multidimensionale sulla produzione e sul funzionamento delle imprese di commercio estero, influenzando il loro potere in termini di contrattazione e adeguatezza di prezzo".

Infine, Gao ha precisato che il Ministero lavorerà al fianco dei dipartimenti governativi competenti al fine di promuovere la diversificazione dei prodotti e dei servizi di copertura e ottimizzare lo scenario per il regolamento commerciale transfrontaliero del renminbi, in modo da aiutare le imprese ad adattarsi meglio alle fluttuazioni bidirezionali del tasso di cambio della valuta cinese e migliorare la loro capacità di tutelarsi dai rischi. (XINHUA)