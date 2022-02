Cina: a Wuhan tre nuovi casi locali

(XINHUA) - WUHAN, 24 FEB - A Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei nella Cina centrale, fino alle 12:00 di oggi sono stati segnalati 20 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale nell'ultimo focolaio di coronavirus. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Nelle 24 ore che hanno preceduto il mezzogiorno di oggi in città sono stati registrati tre nuovi casi locali confermati, come ha dichiarato Peng Houpeng, vicedirettore della commissione sanitaria municipale di Wuhan, nel corso di una conferenza stampa. Due pazienti erano tra coloro che hanno assistito a una sessione di formazione tenuta da una società, mentre l'altro era un contatto stretto di uno dei partecipanti, ha comunicato il funzionario.

In città sono stati anche rilevati sei portatori asintomatici nello stesso periodo di 24 ore.

La maggior parte dei casi positivi proviene dalla sessione di formazione.

Per contenere il virus il più rapidamente possibile, le autorità sanitarie locali hanno adottato una serie di misure di controllo dell'epidemia. Queste includono indagini epidemiologiche, quarantene e test molecolari.

Fino alle 12:00 di oggi, le autorità sanitarie hanno raccolto più di 1,14 milioni di campioni attraverso i test molecolari mirati a gruppi chiave e ad altre persone esposte al rischio di contrarre il coronavirus. Un hotel e quattro edifici residenziali sono stati classificati come aree a medio rischio per il Covid-19. (XINHUA)