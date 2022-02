Spazio: test estensione magnetometro

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Una missione spaziale congiunta Cina-Europa, Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (Smile), ha compiuto in Europa con successo il test di estensione del proprio magnetometro a payload nello spazio, ha riferito Science and Technology Daily oggi.

Il test dimostra che la funzione e le prestazioni del sottosistema del magnetometro integrato con il modulo payload soddisfano i requisiti della missione e che i ricercatori cinesi ed europei hanno raggiunto un accordo sulle specifiche di sviluppo, il processo tecnico, i metodi di prova e gli standard di valutazione.

Il magnetometro è un insieme di apparecchiature di rilevamento ad alta precisione del campo magnetico vettoriale spaziale. Viene utilizzato per individuare il vettore tridimensionale del campo magnetico e ottenere i dati di rilevamento sulla dimensione e la direzione del campo magnetico del vento solare.

Il magnetometro è arrivato all'European Space Research and Technology Center (Estec) dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) il mese scorso per il test del vuoto termico, secondo la Chinese Academy of Sciences (Cas).

La missione Smile è una collaborazione globale tra la Cas e l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Il magnetometro della missione è stato sviluppato dal State Key Laboratory of Space Weather del Cas National Space Science Center.

La missione, secondo quanto riferito, prevede l'invio di satelliti nello spazio prima della fine del 2024. (XINHUA)