Pechino 2022: i segreti del medagliere record cinese

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - La Cina, una potenza nei Giochi Olimpici estivi, ha fatto grandi passi avanti anche negli sport invernali, ottenendo un record sia nelle medaglie d'oro che in quelle complessive e classificandosi al terzo posto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 da essa ospitate.

Nell'evento sportivo appena conclusosi, la Cina ha ottenuto in tutto 15 medaglie, di cui 9 ori, totalizzando in entrambi i casi un record per una singola Olimpiade Invernale e battendo quello precedente dei Giochi di Vancouver 2010, in cui aveva portato a casa 11 medaglie, di cui 5 d'oro.

Ma cosa c'è dietro a questo risultato? PARTECIPAZIONE DI MASSA Come ha detto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, "diamo il benvenuto alla Cina come Paese degli sport invernali".

Pur essendo giunto in ritardo in questo settore, in Cina cresce di continuo il numero di persone che imbracciano sci e snowboard. Lo scorso ottobre, erano circa 346 milioni le persone che hanno preso parte agli sport invernali da quando nel 2015 la Cina si è proposta con successo di ospitare l'edizione olimpica del 2022.

In qualsiasi sport, la partecipazione di massa è assolutamente essenziale per ottenere prestazioni olimpiche di successo, dal momento che una numerosa popolazione di sportivi dilettanti produce un grande pool di talenti.

Su Yiming, il 18enne prodigio dello snowboard, è uno dei milioni di cinesi ispirati dai Giochi Olimpici: "Quando ho saputo che i giochi invernali si sarebbero disputati a Pechino, ho sognato di partecipare alla competizione. Ma per qualificarmi, avevo bisogno di risultati in gare a livello professionistico così, da quel momento, ho deciso di diventare uno snowboarder professionista", ha affermato il giovane atleta dopo aver conquistato l'argento nello slopestyle e l'oro nel Big Air a Pechino 2022. (SEGUE)