Pechino 2022: i segreti del medagliere record cinese

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - La Cina, una potenza nei Giochi Olimpici estivi, ha fatto grandi passi avanti anche negli sport invernali, ottenendo un record sia nelle medaglie d'oro che in quelle complessive e classificandosi al terzo posto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 da essa ospitate.

Nell'evento sportivo appena conclusosi, la Cina ha ottenuto in tutto 15 medaglie, di cui 9 ori, totalizzando in entrambi i casi un record per una singola Olimpiade Invernale e battendo quello precedente dei Giochi di Vancouver 2010, in cui aveva portato a casa 11 medaglie, di cui 5 d'oro.

Ma cosa c'è dietro a questo risultato? PARTECIPAZIONE DI MASSA Come ha detto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, "diamo il benvenuto alla Cina come Paese degli sport invernali".

Pur essendo giunto in ritardo in questo settore, in Cina cresce di continuo il numero di persone che imbracciano sci e snowboard. Lo scorso ottobre, erano circa 346 milioni le persone che hanno preso parte agli sport invernali da quando nel 2015 la Cina si è proposta con successo di ospitare l'edizione olimpica del 2022.

In qualsiasi sport, la partecipazione di massa è assolutamente essenziale per ottenere prestazioni olimpiche di successo, dal momento che una numerosa popolazione di sportivi dilettanti produce un grande pool di talenti.

Su Yiming, il 18enne prodigio dello snowboard, è uno dei milioni di cinesi ispirati dai Giochi Olimpici: "Quando ho saputo che i giochi invernali si sarebbero disputati a Pechino, ho sognato di partecipare alla competizione. Ma per qualificarmi, avevo bisogno di risultati in gare a livello professionistico così, da quel momento, ho deciso di diventare uno snowboarder professionista", ha affermato il giovane atleta dopo aver conquistato l'argento nello slopestyle e l'oro nel Big Air a Pechino 2022.

TECNOLOGIE AVANZATE È innegabile che gli attuali atleti invernali cinesi abbiano a disposizione attrezzature migliori rispetto ai loro predecessori, dato che i produttori hanno riconosciuto in tale evento un'occasione d'oro per alimentare il loro business.

Con l'aiuto delle tecnologie aerospaziali, sono state presentate e hanno debuttato alle Olimpiadi Invernali le prime slitte sviluppate autonomamente in Cina, dotate di capacità avanzate.

Anche le gallerie del vento sviluppate dal colosso spaziale statale China Aerospace Science and Technology sono state utilizzate nell'allenamento degli atleti olimpionici cinesi.

Secondo il Global Times, questi particolari impianti sono in grado di offrire gamme di velocità del vento per quasi tutti gli eventi sportivi invernali. I test delle prestazioni degli atleti nelle gallerie possono fornire dati per l'ottimizzazione dell'abbigliamento sportivo e delle attrezzature, per ridurre l'attrito e aiutare gli atleti a trovare le migliori posture e formazioni di squadra.

"Il ruolo della tecnologia negli sport di competizione sta diventando più importante", ha detto Li Zhiquan, un funzionario della General Administration of Sports cinese.

UN AMPIO POOL DI TALENTI A Pechino 2022, la Cina ha gareggiato in 104 dei 109 eventi di medaglia con il suo più grande contingente olimpico invernale di sempre composto da 177 atleti.

Secondo Ni Huizhong, segretario generale della delegazione cinese, circa un quinto dei 177 atleti è passato agli sport invernali successivamente all'inizio della propria carriera sportiva, con la proporzione pari alla metà per quanto riguarda gli atleti degli eventi di neve.

Di questi, non c'è dubbio sul fatto che Yan Wengang sia quello che, tra i convertiti da uno sport all'altro, ha avuto la riuscita migliore. Il 24enne, ex saltatore in lungo, ha vinto infatti il bronzo nello skeleton maschile, assicurandosi la prima medaglia olimpica cinese negli sport con slitta.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Proprio come aveva già fatto per gli sport olimpici estivi, la Cina ha coinvolto allenatori esteri in una serie di specialità invernali, tra le quali il pattinaggio di velocità short-track, il biathlon, lo sci di fondo e lo skeleton, per un totale di 51 coach provenienti da 19 Paesi e regioni, tra cui Russia, Svezia, Francia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, che hanno svolto un ruolo importante per il Team China.

Anche nel pattinaggio di velocità short-track, lo sport invernale in cui la Cina è più forte, gli atleti cinesi hanno potuto contare sulla guida del sudcoreano Kim Sun-tae e del sudcoreano naturalizzato russo Viktor Ahn Hyun-soo.

Tra gli altri allenatori esteri che hanno guidato le squadre cinesi a Pechino 2022 spiccano lo svedese Peja Lindholm, allenatore della nazionale cinese di curling e la leggenda norvegese Ole Einar Bjoerndalen per la nazionale di biathlon.

Un plauso va anche agli atleti cinesi naturalizzati che hanno contribuito ad alimentare il talento e ad aumentare la competenza del Team China.

Gu Ailing, nata negli Stati Uniti come Eileen Gu, ha scelto nel 2019 di rappresentare la Cina, il Paese d'origine di sua madre, ed è diventata la prima sciatrice freestyle a vincere tre medaglie in una sola Olimpiade Invernale.

Il giocatore di hockey su ghiaccio di origine canadese Ye Jinguang ha detto su Sina Weibo che "se tra vent'anni un giocatore di hockey su ghiaccio cinese salirà sul podio e dirà che pratica questo sport perché ha guardato i Giochi del 2022, sarà un successo per la nostra generazione".

Senza la cooperazione internazionale, sarebbe stato difficile per la Cina raggiungere uno sviluppo così rapido negli sport invernali. (XINHUA)