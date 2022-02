Pechino 2022: i segreti del medagliere record cinese (3)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Proprio come aveva già fatto per gli sport olimpici estivi, la Cina ha coinvolto allenatori esteri in una serie di specialità invernali, tra le quali il pattinaggio di velocità short-track, il biathlon, lo sci di fondo e lo skeleton, per un totale di 51 coach provenienti da 19 Paesi e regioni, tra cui Russia, Svezia, Francia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, che hanno svolto un ruolo importante per il Team China.

Anche nel pattinaggio di velocità short-track, lo sport invernale in cui la Cina è più forte, gli atleti cinesi hanno potuto contare sulla guida del sudcoreano Kim Sun-tae e del sudcoreano naturalizzato russo Viktor Ahn Hyun-soo.

Tra gli altri allenatori esteri che hanno guidato le squadre cinesi a Pechino 2022 spiccano lo svedese Peja Lindholm, allenatore della nazionale cinese di curling e la leggenda norvegese Ole Einar Bjoerndalen per la nazionale di biathlon.

Un plauso va anche agli atleti cinesi naturalizzati che hanno contribuito ad alimentare il talento e ad aumentare la competenza del Team China.

Gu Ailing, nata negli Stati Uniti come Eileen Gu, ha scelto nel 2019 di rappresentare la Cina, il Paese d'origine di sua madre, ed è diventata la prima sciatrice freestyle a vincere tre medaglie in una sola Olimpiade Invernale.

Il giocatore di hockey su ghiaccio di origine canadese Ye Jinguang ha detto su Sina Weibo che "se tra vent'anni un giocatore di hockey su ghiaccio cinese salirà sul podio e dirà che pratica questo sport perché ha guardato i Giochi del 2022, sarà un successo per la nostra generazione".

Senza la cooperazione internazionale, sarebbe stato difficile per la Cina raggiungere uno sviluppo così rapido negli sport invernali. (XINHUA)