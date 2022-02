Pechino 2022: i segreti del medagliere record cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - TECNOLOGIE AVANZATE È innegabile che gli attuali atleti invernali cinesi abbiano a disposizione attrezzature migliori rispetto ai loro predecessori, dato che i produttori hanno riconosciuto in tale evento un'occasione d'oro per alimentare il loro business.

Con l'aiuto delle tecnologie aerospaziali, sono state presentate e hanno debuttato alle Olimpiadi Invernali le prime slitte sviluppate autonomamente in Cina, dotate di capacità avanzate.

Anche le gallerie del vento sviluppate dal colosso spaziale statale China Aerospace Science and Technology sono state utilizzate nell'allenamento degli atleti olimpionici cinesi.

Secondo il Global Times, questi particolari impianti sono in grado di offrire gamme di velocità del vento per quasi tutti gli eventi sportivi invernali. I test delle prestazioni degli atleti nelle gallerie possono fornire dati per l'ottimizzazione dell'abbigliamento sportivo e delle attrezzature, per ridurre l'attrito e aiutare gli atleti a trovare le migliori posture e formazioni di squadra.

"Il ruolo della tecnologia negli sport di competizione sta diventando più importante", ha detto Li Zhiquan, un funzionario della General Administration of Sports cinese.

UN AMPIO POOL DI TALENTI A Pechino 2022, la Cina ha gareggiato in 104 dei 109 eventi di medaglia con il suo più grande contingente olimpico invernale di sempre composto da 177 atleti.

Secondo Ni Huizhong, segretario generale della delegazione cinese, circa un quinto dei 177 atleti è passato agli sport invernali successivamente all'inizio della propria carriera sportiva, con la proporzione pari alla metà per quanto riguarda gli atleti degli eventi di neve.

Di questi, non c'è dubbio sul fatto che Yan Wengang sia quello che, tra i convertiti da uno sport all'altro, ha avuto la riuscita migliore. Il 24enne, ex saltatore in lungo, ha vinto infatti il bronzo nello skeleton maschile, assicurandosi la prima medaglia olimpica cinese negli sport con slitta. (SEGUE)