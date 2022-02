La Cina rende più agevole la giustizia online

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - In Cina dal 1° marzo entrerà in funzione una serie di regolamenti con cui le autorità di Pechino prevedono di rendere più efficiente il servizio online dei Tribunali del Popolo, nel disbrigo di cause e arbitrati e delle altre attività giudiziarie.

In base ai nuovi regolamenti. che sono stati formulati ieri dalla Corte Suprema del Popolo, i tribunali dovranno istituire piattaforme online che integrino i loro servizi, consentendo a tutte le parti coinvolte, una volta verificate le identità, di prendere parte alle attività di contenzioso e mediazione .

Tribunali e le parti coinvolte nelle cause dovranno essere in grado di assistere ai processi giudiziari tramite collegamento video e le registrazioni video e audio prodotte durante i processi dovranno essere adeguatamente archiviate, stabiliscono le nuove regole.

Infine, le nuove prescrizioni prevedono che si passi agevolmente dalla modalità online a quella offline e viceversa, quando se ne presenti la necessità. (XINHUA)