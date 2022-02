In Cina 58.000 persone colpite da freddo estremo

(XINHUA) - NANNING, 23 FEB - Più di 58.000 persone nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale sono state colpite dal freddo estremo dal 18 febbraio. Lo ha reso noto il dipartimento regionale di gestione delle emergenze.

Nel frattempo, il clima gelido ha inflitto danni a oltre 1.360 ettari di colture. Tredici città e 45 suddivisioni a livello di contea nel Guangxi hanno registrato una perdita economica diretta totale di più di 63 milioni di yuan (circa 10 milioni di dollari) causata dalle condizioni meteo estreme, ha dichiarato il dipartimento.

Circa 4.000 persone del settore elettrico di Guangxi hanno contribuito a garantire il funzionamento delle linee elettriche della regione. Al momento, in 26 delle 62 autostrade interrotte dal freddo estremo il traffico ha ripreso a scorrere e ulteriori lavori di riparazione sono ancora in corso.

A partire dal 18 febbraio, in gran parte della regione si sono susseguite giornate di pioggia, con forti rovesci e nubifragi su parti del Guangxi . Alcune aree montuose nella parte settentrionale della regione hanno segnalato strade ghiacciate o nevischio. (XINHUA)