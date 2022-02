Gli 'spettatori nascosti' delle Olimpiadi Invernali

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono stati i Giochi Invernali più seguiti di sempre, ma pochi si sarebbero aspettati che gli spettatori includessero gli animali selvatici. Eppure, durante la copertura dell'evento sono stati avvistati diversi animali selvatici, in particolare gatti leopardo che apparentemente cercavano di entrare in azione.

Il 31 gennaio, sulle piste di sci alpino nel distretto di Yanqing, circa 90 km a nord-ovest della città di Pechino, un gatto leopardo è stato visto passeggiare durante le prove di una cerimonia di premiazione. L'evento ha attirato l'attenzione dei volontari e del personale, molti dei quali hanno scattato una foto della scena.

Tre giorni dopo, un fotografo cinese ha immortalato un altro di questi felini selvatici nei boschi vicino alle piste da sci olimpiche. La creatura gli è passata accanto, ha saltato una recinzione e si è voltata indietro, apparentemente senza paura.

Tra le persone rimaste più colpite da questi avvistamenti c'è Luo Shujin, un'appassionata di sci e una biologa specializzata in conservazione presso la Peking University.

I gatti leopardi sono felidi selvatici, leggermente più grandi dei gatti domestici e per lo più si tengono alla larga dalle attività umane. Tuttavia, secondo Luo, la frequente apparizione degli animali vicino alle piste da sci indica che la specie ha persistito in questo paesaggio dominato dall'uomo, che è relativamente vicino alla megalopoli di Pechino. Il loro contegno calmo degli esemplari suggerisce che non sono spaventati dall'attività umana.

Luo, 46 anni, ha studiato la fauna selvatica intorno a Yanqing per anni. Nel dicembre 2018 stava seguendo le tracce di escrementi di gatto leopardo su una montagna di Yanqing, quando ha scoperto che questi animali vivevano vicino alla stazione sciistica. La scienziata ha trovato sorprendente questo dettaglio e ha deciso di raccogliere prove fotografiche della fauna selvatica nella zona.

"Ho pensato a quella famosa foto di un puma che cammina vicino all'insegna di Hollywood a Los Angeles e mi sono chiesta: possiamo avere uno scatto di un gatto leopardo che cammina vicino alla pista di sci alpino delle Olimpiadi invernali di Pechino?" ricorda la biologa.

Per esaminare lo stato della popolazione di questa specie, Luo e i suoi colleghi hanno installato 10 telecamere a infrarossi lungo 15 km del sentiero montuoso.

I loro sforzi sono stati ripagati. Gli scienziati hanno ottenuto immagini di molti animali selvatici, tra cui caprioli, tassi, goral e cinghiali. I gatti leopardi sono stati fotografati tre volte, la prima nel febbraio dello scorso anno - con le piste da sci olimpiche sullo sfondo.

"Chi avrebbe mai pensato che questo sentiero di montagna, a diversi chilometri dalla pista di sci alpino delle Olimpiadi invernali di Pechino, sarebbe stato frequentato da gatti leopardo?" commenta Luo.

Secondo la biologa, i gatti selvatici si vedono raramente così vicino alle grandi città, specialmente le metropoli come Londra, Parigi e Washington D.C.

"Penso che questo sia un aspetto poco conosciuto di Pechino", sostiene Luo, orgogliosa del fatto che tale fauna selvatica possa essere trovata così vicino alla capitale della nazione cinese.

La scienziata ha inviato la foto alla rivista Science, insieme a un saggio di 300 parole intitolato 'The Hidden Olympic Spectator' (Gli spettatori nascosti delle Olimpiadi) che è stato poi pubblicato il 23 luglio 2021, nel giorno di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Luo ha anche condiviso la scoperta con il comitato organizzatore di Pechino 2022, spiegando il suo significato in termini di biodiversità e aiutando l'ente a costruire un quadro della relazione tra sport invernali e natura.

Il rapporto della biologa con le Olimpiadi invernali non è stato solo una ricerca sul campo, ma quest'ultima ha anche trovato il tempo di assecondare la propria passione per gli sport invernali. Dopo diversi test, è stata nominata ufficiale tecnico della squadra di arbitri dello sci alpino olimpico, portandola ancora più vicina all'azione.

Per Luo, essere circondata da centinaia di atleti e spettatori è stata un'emozione - un netto contrasto con il suo solitario lavoro sul campo.

"Sono stata profondamente toccata dagli scambi e dalla comunicazione che avvengono in questo grande evento, che abbraccia razze, lingue e Paesi diversi", spiega la biologa.

"Una tale manifestazione mi fa sperare che possiamo far leva sulle nostre forze per assicurare una continua coesistenza tra natura selvaggia e insediamenti umani".

Ora che le Olimpiadi invernali di Pechino sono finite, Luo ha intenzione di continuare la sua ricerca sul gatto leopardo nella zona, proprio come le sue molte controparti europee hanno condotto studi sulla fauna selvatica intorno alle stazioni sciistiche vicine alle Alpi.

"Il sito dedicato allo sci alpino alla periferia di Pechino sarà un luogo eccellente per studiare come gli animali selvatici condividono lo stesso spazio con gli umani", afferma Luo, concludendo "mentre guardiamo gli sciatori che corrono lungo le piste, so che il gatto leopardo che cammina lungo il percorso ci osserverà". (XINHUA)