Gli 'spettatori nascosti' delle Olimpiadi Invernali

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono stati i Giochi Invernali più seguiti di sempre, ma pochi si sarebbero aspettati che gli spettatori includessero gli animali selvatici. Eppure, durante la copertura dell'evento sono stati avvistati diversi animali selvatici, in particolare gatti leopardo che apparentemente cercavano di entrare in azione.

Il 31 gennaio, sulle piste di sci alpino nel distretto di Yanqing, circa 90 km a nord-ovest della città di Pechino, un gatto leopardo è stato visto passeggiare durante le prove di una cerimonia di premiazione. L'evento ha attirato l'attenzione dei volontari e del personale, molti dei quali hanno scattato una foto della scena.

Tre giorni dopo, un fotografo cinese ha immortalato un altro di questi felini selvatici nei boschi vicino alle piste da sci olimpiche. La creatura gli è passata accanto, ha saltato una recinzione e si è voltata indietro, apparentemente senza paura.

Tra le persone rimaste più colpite da questi avvistamenti c'è Luo Shujin, un'appassionata di sci e una biologa specializzata in conservazione presso la Peking University.

I gatti leopardi sono felidi selvatici, leggermente più grandi dei gatti domestici e per lo più si tengono alla larga dalle attività umane. Tuttavia, secondo Luo, la frequente apparizione degli animali vicino alle piste da sci indica che la specie ha persistito in questo paesaggio dominato dall'uomo, che è relativamente vicino alla megalopoli di Pechino. Il loro contegno calmo degli esemplari suggerisce che non sono spaventati dall'attività umana. (SEGUE)