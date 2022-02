Gli 'spettatori nascosti' delle Olimpiadi Invernali (3)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Luo ha anche condiviso la scoperta con il comitato organizzatore di Pechino 2022, spiegando il suo significato in termini di biodiversità e aiutando l'ente a costruire un quadro della relazione tra sport invernali e natura.

Il rapporto della biologa con le Olimpiadi invernali non è stato solo una ricerca sul campo, ma quest'ultima ha anche trovato il tempo di assecondare la propria passione per gli sport invernali. Dopo diversi test, è stata nominata ufficiale tecnico della squadra di arbitri dello sci alpino olimpico, portandola ancora più vicina all'azione.

Per Luo, essere circondata da centinaia di atleti e spettatori è stata un'emozione - un netto contrasto con il suo solitario lavoro sul campo.

"Sono stata profondamente toccata dagli scambi e dalla comunicazione che avvengono in questo grande evento, che abbraccia razze, lingue e Paesi diversi", spiega la biologa.

"Una tale manifestazione mi fa sperare che possiamo far leva sulle nostre forze per assicurare una continua coesistenza tra natura selvaggia e insediamenti umani".

Ora che le Olimpiadi invernali di Pechino sono finite, Luo ha intenzione di continuare la sua ricerca sul gatto leopardo nella zona, proprio come le sue molte controparti europee hanno condotto studi sulla fauna selvatica intorno alle stazioni sciistiche vicine alle Alpi.

"Il sito dedicato allo sci alpino alla periferia di Pechino sarà un luogo eccellente per studiare come gli animali selvatici condividono lo stesso spazio con gli umani", afferma Luo, concludendo "mentre guardiamo gli sciatori che corrono lungo le piste, so che il gatto leopardo che cammina lungo il percorso ci osserverà". (XINHUA)