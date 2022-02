Gli 'spettatori nascosti' delle Olimpiadi Invernali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Luo, 46 anni, ha studiato la fauna selvatica intorno a Yanqing per anni. Nel dicembre 2018 stava seguendo le tracce di escrementi di gatto leopardo su una montagna di Yanqing, quando ha scoperto che questi animali vivevano vicino alla stazione sciistica. La scienziata ha trovato sorprendente questo dettaglio e ha deciso di raccogliere prove fotografiche della fauna selvatica nella zona.

"Ho pensato a quella famosa foto di un puma che cammina vicino all'insegna di Hollywood a Los Angeles e mi sono chiesta: possiamo avere uno scatto di un gatto leopardo che cammina vicino alla pista di sci alpino delle Olimpiadi invernali di Pechino?" ricorda la biologa.

Per esaminare lo stato della popolazione di questa specie, Luo e i suoi colleghi hanno installato 10 telecamere a infrarossi lungo 15 km del sentiero montuoso.

I loro sforzi sono stati ripagati. Gli scienziati hanno ottenuto immagini di molti animali selvatici, tra cui caprioli, tassi, goral e cinghiali. I gatti leopardi sono stati fotografati tre volte, la prima nel febbraio dello scorso anno - con le piste da sci olimpiche sullo sfondo.

"Chi avrebbe mai pensato che questo sentiero di montagna, a diversi chilometri dalla pista di sci alpino delle Olimpiadi invernali di Pechino, sarebbe stato frequentato da gatti leopardo?" commenta Luo.

Secondo la biologa, i gatti selvatici si vedono raramente così vicino alle grandi città, specialmente le metropoli come Londra, Parigi e Washington D.C.

"Penso che questo sia un aspetto poco conosciuto di Pechino", sostiene Luo, orgogliosa del fatto che tale fauna selvatica possa essere trovata così vicino alla capitale della nazione cinese.

La scienziata ha inviato la foto alla rivista Science, insieme a un saggio di 300 parole intitolato 'The Hidden Olympic Spectator' (Gli spettatori nascosti delle Olimpiadi) che è stato poi pubblicato il 23 luglio 2021, nel giorno di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo. (SEGUE)