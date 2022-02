FC Bayern: giovane portiere cinese ha potenziale

(XINHUA) - BERLINO, 23 FEB - Il Bayern Monaco è fiducioso del fatto che il talento cinese Liu Shaoziyang possa farsi strada nel calcio professionale di alto livello.

Jochen Sauer, capo del Campus della squadra tedesca più titolata ha dichiarato in un intervista rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua che il contratto a lunga scadenza con l'ex portiere del Wuhan Three Towns sta dando prova della fiducia del club.

"Crediamo davvero che possa farcela", dichiara il 49enne. Il coordinatore del settore giovanile del Bayern definisce Liu "il più grande talento cinese nella sua fascia d'età".

Parlando dell'accordo per il prestito di 18 mesi alla squadra austriaca dell'FC Klagenfurt, Sauer ritiene che sia un'opportunità per il portiere di abituarsi al calcio tra gli adulti e di tornare un giorno al Bayern.

"È a un livello simile a quello di tutti i nostri portieri della sua fascia d'età", commenta il direttore, aggiungendo che il passaggio intermedio in Austria è stato realizzato per "ottenere ulteriori progressi, perché non c'è niente di più importante per un giovane portiere che giocare più minuti possibili".

Sauer ha stimato il numero di partite necessarie per acquisire sufficiente esperienza per un giovane portiere in circa 100. A quel punto, arriverà il momento di parlare della possibilità di essere pronti per i campionati più importanti.

I portieri giovani hanno bisogno di tempo molto più dei giocatori di movimento, aggiunge il dirigente: "La durata del prestito gli darà la possibilità di trovare stabilità e sicurezza".

"Tutti sanno dell'approccio di Manuel Neuer, che aggiunge al proprio lavoro di portiere il ruolo di primo giocatore di movimento e questo è ciò che chiediamo a un portiere", dice Sauer, secondo cui "non basta limitarsi alle parate ". (SEGUE)