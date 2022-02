FC Bayern: giovane portiere cinese ha potenziale (2)

(XINHUA) - BERLINO, 23 FEB - Il capo del settore giovanile del Bayern dichiara che il club bavarese è rimasto colpito dalla diligenza, dalla grande disciplina e dalle rapide reazioni in allenamento di Liu. Il talento cinese ha presto raggiunto un livello competitivo, in quanto è stato in grado di seguire le istruzioni e i consigli abbastanza velocemente.

Il Bayern ha offerto al giovane cinese l'opportunità di una prova di allenamento della durata di cinque mesi, perché questo "ci ha dato una panoramica non solo sul suo potenziale sportivo, ma anche sul suo carattere".

Liu Shaoziyang si è adattato rapidamente alla routine, si è sentito a casa e ha sempre portato un sorriso sul suo volto.

"Oltre a questo, ha imparato a parlare tedesco con notevole rapidità, [tutti] sono rimasti molto colpiti", aggiunge Sauer.

Il Bayern ha annunciato di tenere d'occhio lo sviluppo del giovane cinese in Austria.

La strategia che i vincitori del 'triplete 2020' hanno adottato per Liu includeva l'alloggio in una delle stanze degli ospiti del club nel campus, in modo da permettergli di mantenere il contatto con gli altri giocatori e imparare la lingua.

L'allenamento con le squadre Under 19 e Under 23 del Bayern ha aiutato il giovane cinese a fare passi ancora più grandi nel suo sviluppo, ha commentato Sauer.

Liu ha giocato in amichevoli contro altri club e partite di allenamento competitive tra le squadre U-19 e U-23.

Notato dal Bayern nel proprio club locale a Wuhan, sembrava chiaro che il calciatore cinese avesse già i requisiti fisici di base necessari per arrivare in alto. (XINHUA)