Export Germania a Paesi extra-Ue +10,5% a gennaio

(XINHUA) - BERLINO, 23 FEB - Le esportazioni tedesche verso i Paesi al di fuori dell'Unione Europea sono aumentate del 10,5% su base annua nel mese di gennaio, per un valore di 56,3 miliardi di euro (63,6 miliardi di dollari), come evidenziano i dati provvisori pubblicati ieri dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis).

Secondo quest'ultimo, le esportazioni tedesche verso i Paesi extracomunitari nel mese scorso sono state addirittura superiori del 19,3% a quelle del febbraio 2020, il mese precedente all'imposizione delle restrizioni pandemiche in Germania.

Gli Stati Uniti sono rimasti il più grande mercato per le esportazioni tedesche, dato che a gennaio sono state esportate merci per un valore di 9,9 miliardi di euro, in aumento del 17,6% rispetto allo stesso mese del 2021.

Per l'ente statistico, le esportazioni tedesche verso la Cina sono aumentate invece del 7,2% su base annua toccando gli 8,1 miliardi di euro mentre quelle verso il Regno Unito sono aumentate del 23,4% su base annua raggiungendo i 5,3 miliardi di euro.

Nel frattempo, ieri l'Ifo Institute for Economic Research ha fatto sapere che il sentimento dell'economia tedesca "è migliorato in modo apprezzabile", dato che l'Ifo Business Climate Index è salito dai 96,0 punti di gennaio ai 98,9 di febbraio.

Le aziende tedesche risultano "più soddisfatte dei loro affari attuali", mentre anche le aspettative sono significativamente migliorate sulla base dell'indagine mensile eseguita su circa 9.000 imprese afferenti a tutti i settori economici. (XINHUA)