Dopo Giochi sport invernali mettono radici a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si sono conclusi trionfalmente il 20 febbraio e gli sport invernali sono diventati estremamente popolari nella città che ha ospitato le Olimpiadi due volte.

Con 177 atleti, la selezione più grande che abbia mai partecipato ai Giochi Invernali, la Cina ha registrato il proprio miglior bottino olimpico invernale di sempre con 15 medaglie.

Questi campioni, che provengono da 20 province, regioni autonome e municipalità della Cina, diventeranno probabilmente allenatori e dirigenti in futuro, spingendo più persone a partecipare agli sport su ghiaccio e neve, come prevede Ni Huizhong, segretario generale della delegazione olimpica cinese.

Molti atleti di queste discipline si sono già dedicati alla promozione degli sport invernali a Pechino dopo il loro ritiro.

Chen Lu, la prima medaglia olimpica cinese e campionessa del mondo di pattinaggio artistico, ha aperto una pista di pattinaggio a Pechino dopo che la città ha vinto la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2022. La pista è diventata uno dei luoghi più popolari per gli appassionati di questa disciplina.

L'ex medaglia d'argento alle Olimpiadi Invernali Zhang Dan ha fondato la Zhang Dan Youth Figure Skating Academy sempre a Pechino, offrendo formazione professionale di alto livello per i giovani. (SEGUE)