Dopo Giochi sport invernali mettono radici a Pechino (3)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Al National Speed Skating Oval si terranno vari sport su ghiaccio ed eventi di massa su ghiaccio e neve. Inoltre, la struttura diventerà un centro del ghiaccio multifunzionale, secondo Ge. Il National Alpine Skiing Center continuerà a ospitare eventi di sci alpino e fornirà un centro di allenamento per le squadre di sci professionali.

Inoltre, sarà anche aperto agli sciatori di alto livello e offrirà servizi di visite in montagna e sport all'aperto.

Con l'inizio del semestre accademico primaverile avvenuto due giorni fa, gli studenti della scuola elementare di Zhenzhuquan, nel distretto di Yanqing, si sono lanciati in lezioni di pattinaggio su ghiaccio, assaporando il divertimento degli sport invernali. Il fiume dall'altra parte della strada della scuola offre una pista di pattinaggio naturale, quando si congela durante l'inverno.

"Nella nostra scuola sono state organizzate molte attività su ghiaccio e neve, che ci hanno permesso di vivere esperienze meravigliose", racconta Zhao Xinlei, che frequenta la sesta classe.

A Pechino si è accesa una vera passione per gli sport su ghiaccio e neve. Il numero di membri delle squadre di sport invernali registrate nella capitale è salito dai 79 del 2017 ai 7.565 di oggi, con una crescita di quasi cento volte.

Gli sport invernali vengono promossi anche tra la prossima generazione di atleti. Oggi ci sono 200 scuole a Pechino che offrono sport su ghiaccio e neve. Un totale di 2,1 milioni di studenti delle scuole elementari e medie della capitale cinese sono stati coinvolti in queste discipline. (XINHUA)