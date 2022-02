Dopo Giochi sport invernali mettono radici a Pechino (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - La capitale cinese sta attivamente progettando di promuovere lo sviluppo sostenibile delle discipline su ghiaccio e neve e la crescita di alta qualità degli sport di massa dopo la fine dei Giochi, facendo pieno uso dell'eredità lasciata alla città olimpica, come sostiene Ge Jun, vicedirettore dell'Ufficio Municipale di Pechino per lo Sport.

Molti impianti sportivi e sedi per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono stati rimodellati a partire dalle strutture costruite per Pechino 2008. Il 'Water Cube', il National Aquatics Center nel centro della capitale cinese, è stato trasformato in un 'cubo di ghiaccio' in grado di ospitare eventi tra cui il curling.

Un palaghiaccio di circa 8.000 metri quadrati costruito all'interno del Water Cube sarà presto aperto al pubblico e si prevede che accoglierà oltre 100.000 visitatori all'anno, spiega Yang Qiyong, direttore generale del National Aquatics Center.

Yang spera che il luogo diventi un ambiente in cui promuovere gli sport su ghiaccio tra i giovani.

Poi c'è il Big Air Shougang, che è stato recuperato da un'acciaieria. Attraverso questa impressionante creazione, la Cina ha contemporaneamente mantenuto la storia industriale della capitale e ha realizzato una struttura accattivante per le Olimpiadi Invernali. Dopo i Giochi, la sede ospiterà eventi di alto livello su ghiaccio e neve, fornirà esperienze legate alle discipline su ghiaccio, neve e agli sport estremi per il pubblico, oltre a facilitare varie attività culturali. (SEGUE)