Designer cinesi in vista alla London Fashion Week

(XINHUA) - LONDON, 23 FEB - I designer cinesi emergenti hanno ottenuto un grande successo alla London Fashion Week, combinando ricami di seta, eredità imperiale e pelli sintetiche per cambiare il volto dell'industria e promuovere una maggiore diversità e sostenibilità nel business.

L'importante fiera dell'abbigliamento, che ha avuto luogo dal 18 al 22 febbraio in un formato ibrido digitale e fisico, è testimone di un nuovo fenomeno: l'arrivo di un numero crescente di designer e modelli di moda cinesi.

Mostrando la sua collezione autunno/inverno uomo 2022, Ning Yuan, fondatrice del marchio cinese di streetwear Ning Dynasty, afferma di essersi ispirata alla storia imperiale e alla cultura pop: "Volevo proprio combinare l'elemento del lusso, del viaggio e della festa in unico incredibile prodotto che mostrasse migliaia e migliaia di anni di storia cinese. Era davvero importante per me ripristinare quell'orgoglio dei miei antenati", spiega a Xinhua prima della sua primissima sfilata.

Utilizzando seta pura e stampe digitali, Ning ha fondato il marchio nel 2021 nel bel mezzo della pandemia del Covid-19, con l'obbiettivo di introdurre una voce cinese nel mondo della moda: "Abbiamo voluto trovare un modo divertente, chic ma trendy per comprendere la cultura imperiale, creando capi con cui possiamo festeggiare, viaggiare e goderci la musica".

Conosciuta come la tendenza 'Guochao', letteralmente 'onda nazionale', la Cina ha assistito negli ultimi anni a una crescita dei marchi di moda nazionali, che combinano elementi tradizionali con elementi nuovi e hanno trasformato il 'Made in China' in 'Designed in China'.

"Per me, il potere viene dalla diversità. Dovremmo essere orgogliosi di quello che siamo", afferma a Xinhua Wang Yuhan, un'altra stilista cinese, nel backstage, mentre modelle di tutti i ceti sociali e nazionalità erano impegnate nei cambi d'abito.

