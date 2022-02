Designer cinesi in vista alla London Fashion Week

(XINHUA) - LONDON, 23 FEB - I designer cinesi emergenti hanno ottenuto un grande successo alla London Fashion Week, combinando ricami di seta, eredità imperiale e pelli sintetiche per cambiare il volto dell'industria e promuovere una maggiore diversità e sostenibilità nel business.

L'importante fiera dell'abbigliamento, che ha avuto luogo dal 18 al 22 febbraio in un formato ibrido digitale e fisico, è testimone di un nuovo fenomeno: l'arrivo di un numero crescente di designer e modelli di moda cinesi.

Mostrando la sua collezione autunno/inverno uomo 2022, Ning Yuan, fondatrice del marchio cinese di streetwear Ning Dynasty, afferma di essersi ispirata alla storia imperiale e alla cultura pop: "Volevo proprio combinare l'elemento del lusso, del viaggio e della festa in unico incredibile prodotto che mostrasse migliaia e migliaia di anni di storia cinese. Era davvero importante per me ripristinare quell'orgoglio dei miei antenati", spiega a Xinhua prima della sua primissima sfilata.

Utilizzando seta pura e stampe digitali, Ning ha fondato il marchio nel 2021 nel bel mezzo della pandemia del Covid-19, con l'obbiettivo di introdurre una voce cinese nel mondo della moda: "Abbiamo voluto trovare un modo divertente, chic ma trendy per comprendere la cultura imperiale, creando capi con cui possiamo festeggiare, viaggiare e goderci la musica".

Conosciuta come la tendenza 'Guochao', letteralmente 'onda nazionale', la Cina ha assistito negli ultimi anni a una crescita dei marchi di moda nazionali, che combinano elementi tradizionali con elementi nuovi e hanno trasformato il 'Made in China' in 'Designed in China'.

"Per me, il potere viene dalla diversità. Dovremmo essere orgogliosi di quello che siamo", afferma a Xinhua Wang Yuhan, un'altra stilista cinese, nel backstage, mentre modelle di tutti i ceti sociali e nazionalità erano impegnate nei cambi d'abito.

Wang ha fondato il suo marchio di abbigliamento femminile con sede a Londra nel 2018 ed è stata premiata come seconda classificata del L'Oreal Young Talent Award nel 2016 per la sua bachelor collection. È stata anche selezionata per il premio Lvmh 2020: "Mi hanno sostenuta tutti, sia l'industria sia i vari talenti. Mi sento molto fortunata".

Wang ha presentato la sua collezione 'Venus in Furs' durante il fine settimana, con classici jacquard floreali e delicati capi in pizzo, affermando che in questo settore ci vogliono più voci diverse e di diversa provenienza. La stilista inoltre sottolinea di aver dato priorità anche all'aspetto della sostenibilità nelle sue creazioni e che tutto il cotone utilizzato è riciclato, mentre la pelle sintetica è stata acquistata da un fornitore locale e riutilizzata.

Nel frattempo, Ning ha precisato che è finalmente giunto il momento per i giovani stilisti cinesi di mostrare le loro abilità sulle passerelle occidentali, nonché al mondo intero.

Tuttavia, sebbene i marchi di stilisti cinesi stiano godendo di un maggiore riconoscimento globale e di un'impennata nelle vendite, la strada da percorrere prima di diventare davvero noti in Occidente è ancora lunga.

Un rapporto dell'All-Party Parliamentary Group for Textiles and Fashion dello scorso luglio ha mostrato che il 75,4% dei partecipanti in Gran Bretagna ritiene che l'industria della moda non rappresenti a sufficienza corpi e personaggi in cui identificarsi, mentre l'87,5% ha dichiarato di non sentirsi rappresentato nelle campagne pubblicitarie, nei servizi di moda e in passerella.

"È stato difficile arrivare fin qui, ma ora i cinesi possono davvero appropriarsi di quell'orgoglio, per creare effettivamente un marchio, mostrare il proprio talento ed essere parte integrante del sistema della London Fashion Week", ha affermato Ning, "sono davvero orgogliosa e felice di vedere così tanti rappresentanti". (XINHUA)