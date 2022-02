Covid: 2 nuovi casi confermati a Suzhou, Cina

(XINHUA) - NANCHINO, 23 FEB - Nella città di Suzhou, nella provincia di Jiangsu della Cina orientale, sono stati segnalati due casi confermati di Covid-19 e tre portatori asintomatici nelle prime 15 ore di oggi.

Tutti i nuovi contagi sono stati rilevati in siti di quarantena designati, secondo le autorità locali.

Fino alle 15:00 di oggi, in città sono stati rilevati un totale di 105 casi confermati di Covid-19 e 28 asintomatici da quando i nuovi contagi sono stati individuati per la prima volta il 13 febbraio, come ha dichiarato il quartier generale della città per la prevenzione e il controllo del Covid-19.

Al momento, Suzhou conta 56 aree a medio rischio per il virus. Fino alle 15:00 di oggi, la città ha rintracciato un totale di 9.557 contatti ravvicinati primari e 15.753 secondari.

A partire dalle 5:00 del mattino di oggi, a Suzhou è stato avviato un nuovo ciclo di test molecolari di massa nelle quattro suddivisioni a livello di contea della città e alle 15:00 erano stati raccolti campioni da oltre 5 milioni di persone.

Una squadra di circa 500 professionisti è stata incaricata di disinfettare una superficie pari a 325.700 metri quadrati di tutti i luoghi coinvolti e 166.800 metri cubi di aria. (XINHUA)