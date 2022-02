Cina: più sostegno assicurazioni credito per export

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - La Cina si sta muovendo per aumentare il sostegno all'assicurazione del credito all'esportazione, nell'ambito degli sforzi per stimolare la crescita stabile del suo commercio estero.

I regolatori dovrebbero guidare le imprese a utilizzare appieno gli strumenti normativi sull'assicurazione del credito all'esportazione e a sfruttare in modo completo il ruolo di tale assicurazione nella protezione dal rischio, come si legge in una circolare rilasciata congiuntamente dal ministero del Commercio e dalla China Export & Credit Insurance Corporation.

Nel documento si chiede sostegno alle imprese per approfondire le destinazioni tradizionali di esportazione e attingere a mercati diversificati, con un focus sulla fornitura di servizi di assicurazione del credito per le esportazioni verso i Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road, i mercati emergenti e i partner delle zone di libero scambio.

Sollecitando un'attenzione tempestiva sulle difficoltà delle piccole e medie imprese commerciali, la circolare ha sottolineato l'importanza degli sforzi mirati per espandere la copertura assicurativa e la portata di questi servizi, oltre a ridurne i costi.

Nel documento vengono anche descritte le misure per incoraggiare la crescita di modelli emergenti di commercio estero come quello elettronico (e-commerce) transfrontaliero e i magazzini d'oltreconfine. (XINHUA)