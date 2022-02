Cina investe per consolidare lotta contro la povertà

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - I risultati della riduzione della povertà in Cina nel 2021 sono stati consolidati e ampliati nel quadro degli sforzi per prevenire un ritorno di massa alle condizioni di indigenza, come ha dichiarato oggi Liu Huanxin, capo della National Rural Revitalization Administration, in una conferenza stampa.

È stato istituito un meccanismo dinamico di monitoraggio e sostegno per evitare che gli abitanti che in passato vivevano in condizioni di indigenza, ricadino nella povertà, e quasi il 70% di quelli monitorati non corrono il rischio.

L'anno scorso, il governo centrale ha stanziato 156,1 miliardi di yuan (24,66 miliardi di dollari) in sussidi per promuovere la rivitalizzazione rurale. Si tratta di un aumento di 10 miliardi di yuan rispetto all'anno precedente. Di questo importo, oltre il 50% è stato destinato allo sviluppo industriale, come ha spiegato Liu.

Un totale di 31,45 milioni di persone sono uscite dalla povertà e hanno trovato lavoro nel 2021, rappresentando un aumento di 1,26 milioni, ovvero del 4,2%, rispetto all'anno precedente. Il loro reddito netto pro capite ha raggiunto quota 12.550 yuan, con un aumento di 1.810 yuan, ovvero del 16,9%, rispetto al 2020.

Il Paese ha lanciato 33 politiche per collegare efficacemente la riduzione della povertà alla rivitalizzazione rurale, approfondendo la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali. Inoltre, ha fornito un'assistenza mirata e un servizio di follow-up per il reindirizzamento della lotta alla povertà.

In futuro, ci si impegnerà maggiormente per aumentare i redditi delle persone già uscite dallo stato di indigenza, ha precisato il funzionario, sottolineando l'importanza del lavoro continuo volto ad aumentare il sostegno all'occupazione industriale, alle infrastrutture e ai servizi pubblici nelle zone di insediamento.

La Cina ha pubblicato il suo 'documento centrale n. 1' per il 2022 ieri, in cui si delineano le attività cruciali per portare avanti la rivitalizzazione rurale in modo completo. "Dobbiamo fissare gli obiettivi di base per garantire la sicurezza del grano in Cina e assicurare che non ci sia un ritorno alla povertà su larga scala", si legge nel documento. (XINHUA)