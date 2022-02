Cina: imprese straniere in economia olimpica cinese

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Nonostante la chiusura del sipario, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 hanno aperto una nuova prospettiva per il mercato cinese che potrebbe potenzialmente rimodellare l'industria mondiale degli sport invernali, poiché centinaia di milioni di cinesi si sono appassionati a questo settore e anche gli investitori stranieri vogliono parteciparvi.

TechnoAlpin Snow Making Equipment, un'azienda leader mondiale nel campo dell'innevamento, nei Giochi è stato uno dei fornitori di attrezzature, sistemi e relativi servizi tecnici presso le sedi delle gare.

"Il privilegio di poter supportare eventi sportivi di così alto livello ha rappresentato un grande stimolo per la nostra efficienza e reputazione", afferma Florian Hajzeri, direttore generale dell'azienda, osservando che i Giochi rappresentano l'opportunità "più completa e vasta" per l'impresa.

La passione accesa dai Giochi ha stimolato uno zelo senza precedenti per gli sport invernali nel Paese. Zhou Xing, leader dell'industria sportiva cinese PwC, ha lodato il fatto che tali sport sono tra i temi più popolari nella società cinese e sono stati praticati in oltre 30 regioni a livello provinciale in Cina continentale.

"Sulla spinta delle Olimpiadi invernali di Pechino, le opportunità commerciali nel mercato cinese degli sport invernali hanno subito una forte accelerazione e sono diventate un 'oceano blu' agli occhi dei marchi stranieri", spiega Wang Lei, direttore del settore invernale di POMA Beijing Ropeway Co. Ltd.

"Il numero di partecipanti a questi sport in Cina ha raggiunto i 346 milioni e il tasso di partecipazione degli abitanti ha raggiunto il 24,56%, il che ha rafforzato la nostra fiducia nell'industria". (SEGUE)