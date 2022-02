Cina: imprese straniere in economia olimpica cinese (5)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Le tecnologie verdi sono state messe in primo piano dai fornitori dei Giochi. Per esempio, il produttore italiano di battipista Prinoth ha equipaggiato i propri veicoli per le sedi di gara con un sistema all'avanguardia che ne aumentasse l'efficienza, riducesse i costi e ottimizzasse le prestazioni delle stazioni sciistiche.

"Nell'ambito dello sviluppo sostenibile, le opportunità per le aziende straniere sono infinite, dal riciclaggio dell'acqua all'energia pulita e rinnovabile, fino all'elettricità solare ed eolica", aggiunge Brunelli, augurandosi che alcuni progetti realizzati per le Olimpiadi guadagnino una maggiore quota di mercato in Cina, grazie agli obbiettivi del Paese relativi alla carbon neutrality.

"I giochi olimpici mettono la Cina sotto i riflettori. È importante mostrare e vedere concretamente l'impegno a perseguire la sostenibilità non solo nell'industria degli sport invernali, ma in tutti i diversi settori", commenta Colombo, aggiungendo che il Paese ha il potenziale per essere una delle economie leader nel perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Gli investitori hanno apprezzato il boom tecnologico nell'industria sportiva e non solo: "il connubio tra i due settori è di particolare interesse e le tecnologie legate allo sport possono anche essere applicabili a una serie più ampia di scenari", spiega Zhou, riferendosi alle interessanti opportunità di investimento.

Osservando le vaste prospettive di mercato della Cina, PwC ha rilasciato un piano di investimento di 8 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari) nel Paese nei prossimi cinque anni, dando priorità alla riprogettazione digitale, ai prodotti e alle soluzioni digitali, allo sviluppo sostenibile, ai cluster economici regionali e alla futura forza lavoro.

"Espanderemo rapidamente l'uso delle tecnologie emergenti ed estenderemo tutti i servizi per soddisfare le complesse sfide che le imprese e la società devono affrontare", dice Thomas Leung, China Markets Managing Partner di PwC. (XINHUA)