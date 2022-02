Cina: imprese straniere in economia olimpica cinese (4)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - IL FUTURO DELLA TECNOLOGIA GREEN Il Water Cube utilizzato nei Giochi estivi del 2008 è ora l'Ice Cube; la sede è stata utilizzata per il curling, grazie a una struttura di supporto convertibile e a un sistema di produzione del ghiaccio removibile che hanno permesso di lasciare intatta la piscina.

Questa modalità di conversione può ridurre notevolmente il costo di ricostruzione e le emissioni di carbonio generate nella realizzazione di un nuovo stadio, come ha sottolineato Li Sen, direttore generale del dipartimento di pianificazione generale del Comitato Organizzatore di Pechino 2022.

La tecnologia ha giocato un ruolo importante nel realizzare la conversione della sede olimpica e probabilmente rimodellerà l'industria sportiva, portando maggiori benefici agli operatori del mercato, secondo gli addetti ai lavori.

"L'innovazione tecnologica sarà una forza importante per guidare lo sviluppo di alta qualità dell'industria", aggiunge Zhou di PwC, auspicando una più profonda integrazione tra il settore e le tecnologie digitali.

Le imprese del settore possono sviluppare un maggior numero di prodotti digitali come attrezzature intelligenti indossabili e piattaforme di big data, creare scenari di applicazioni digitali ed espandere nuove forme di business legate al cloud fitness, all'allenamento online e agli sport virtuali, come ha osservato ancora Zhou. (SEGUE)