Cina: imprese straniere in economia olimpica cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - LE OPPORTUNITÀ DEL SETTORE I dati del settore hanno mostrato che il numero di stazioni sciistiche in Cina è salito da 568 nel 2015 a 770 nel 2019 e quest'anno dovrebbe superare il migliaio, quasi raddoppiando in sette anni.

"La Cina ha realizzato molte nuove stazioni sciistiche negli ultimi anni e nessun altro Paese al mondo ci è riuscito nella stessa misura", ha affermato Hajzeri, aggiungendo che l'azienda cercherà opportunità di collaborazione con le stazioni sciistiche cinesi per quanto riguarda la manutenzione delle infrastrutture e l'aggiornamento dei sistemi.

"L'industria degli sport invernali ha registrato un rapido sviluppo prima dei Giochi Olimpici Invernali e ora si è rivolta verso uno sviluppo di alta qualità", precisa Wang, sottolineando che non verranno sviluppate in futuro solo stazioni sciistiche all'aperto, ma anche al chiuso, snowpark e centri sciistici professionali, il che comporta maggiori opportunità per il settore.

Oltre alla rapida espansione delle località invernali, il fervore olimpico ha anche innescato una crescente domanda nel settore dell'abbigliamento sportivo invernale, con diversi trending topic diffusi sui social media dall'apertura dei Giochi.

"Ci sarà una quota importante di consumatori alla ricerca di capi di alta qualità che siano in grado di unire le migliori prestazioni con un tocco di moda", spiega Stefano Colombo, direttore del marketing e delle vendite di Colmar, produttore italiano di abbigliamento sportivo specializzato in indumenti da sci. Colombo prevede che in futuro ci sarà una forte concorrenza nel mercato cinese degli sport invernali.

Puntando a una crescita in termini di migliaia di miliardi di yuan del mercato cinese degli sport invernali, Zhou ritiene che gli investimenti coinvolgeranno l'intera catena industriale del settore, evidenziando una vasta gamma di opportunità relative alle sedi, agli indumenti, alle attrezzature, ai macchinari, alla produzione di merci, nonché alla formazione e alle prestazioni.

Remigio Brunelli, amministratore delegato di Beijing Tecnica Sport Equipment Co., Ltd., ha accolto con favore la mossa della Cina di creare dei cluster industriali per promuovere la sinergia tra i vari settori dell'industria.

Riguardo al piano di creare una regione di raccordo che integri le industrie dello sport, della cultura e del turismo di Pechino e Zhangjiakou, "il programma per lo sviluppo dello sport, della cultura e del turismo post-olimpico è la conferma di come seguiranno grandi opportunità commerciali dopo le Olimpiadi invernali", dice Brunelli. (SEGUE)