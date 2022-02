Cina: imprese straniere in economia olimpica cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - LE OPPORTUNITÀ DEL SETTORE I dati del settore hanno mostrato che il numero di stazioni sciistiche in Cina è salito da 568 nel 2015 a 770 nel 2019 e quest'anno dovrebbe superare il migliaio, quasi raddoppiando in sette anni.

"La Cina ha realizzato molte nuove stazioni sciistiche negli ultimi anni e nessun altro Paese al mondo ci è riuscito nella stessa misura", ha affermato Hajzeri, aggiungendo che l'azienda cercherà opportunità di collaborazione con le stazioni sciistiche cinesi per quanto riguarda la manutenzione delle infrastrutture e l'aggiornamento dei sistemi.

"L'industria degli sport invernali ha registrato un rapido sviluppo prima dei Giochi Olimpici Invernali e ora si è rivolta verso uno sviluppo di alta qualità", precisa Wang, sottolineando che non verranno sviluppate in futuro solo stazioni sciistiche all'aperto, ma anche al chiuso, snowpark e centri sciistici professionali, il che comporta maggiori opportunità per il settore.

Oltre alla rapida espansione delle località invernali, il fervore olimpico ha anche innescato una crescente domanda nel settore dell'abbigliamento sportivo invernale, con diversi trending topic diffusi sui social media dall'apertura dei Giochi. (SEGUE)