Cina: consegnati da Airbus 142 aerei commerciali

(XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Airbus ha consegnato al mercato cinese un totale di 142 aerei commerciali nel 2021.

Lo ha fatto sapere oggi Airbus China.

La Cina continua ad essere per Airbus il più grande mercato costituito da un singolo Paese a livello globale. Secondo Airbus China, le consegne di aerei commerciali nel Paese hanno rappresentato più del 23% di quelle globali registrate dall'azienda nel 2021.

Tale volume denota anche un aumento su base annua di oltre il 40% rispetto alle consegne effettuate nel 2020 nel mercato cinese.

Tra i 142 aerei commerciali consegnati al mercato cinese, 130 sono velivoli a fusoliera stretta, o a corridoio singolo, e 12 sono a fusoliera larga.

Alla fine dello scorso anno, erano circa 2.100 gli aerei commerciali prodotti da Airbus in servizio nel mercato dell'aviazione civile cinese e, secondo i dati di Airbus China, oltre 330 gli elicotteri del costruttore europeo in funzione in Cina. (XINHUA)