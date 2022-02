Ringraziamenti al policlinico del Villaggio Olimpico

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Con la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 nella giornata di domenica, la gratitudine di atleti, allenatori e funzionari della delegazione si è riversata sul poliambulatorio del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing per i servizi sanitari forniti.

"Al Dott. Lee e al Dott. Liu: dopo l'agopuntura sono sempre stato in ottima forma. Mi sentivo come se l'energia scorresse lungo tutto il mio corpo, ero pieno di carica e con una maggiore vitalità, calmo e rilassato allo stesso tempo! Grazie mille per questa meravigliosa esperienza e per il fantastico trattamento", ha scritto un atleta in una lettera indirizzata a Li Shuming, medico di medicina tradizionale cinese, e al suo collega.

Tra i pazienti di Li nel villaggio vi era un direttore della delegazione olimpica nazionale, che aveva sofferto di forti dolori nelle zone inferiori della schiena e delle gambe. A seguito del primo ciclo di terapia di agopuntura, il suo dolore si è alleviato immediatamente ed è quasi scomparso dopo tre cicli di trattamento.

La volta successiva in cui l'alto rappresentante si è recato a far visita a Li, ha portato con sé al policlinico anche due dei suoi compagni di delegazione, che stavano soffrendo a causa di dolori e volevano essere curati con una terapia di agopuntura, ha raccontato Li.

Il poliambulatorio è stato gestito dall'ospedale Xuanwu sotto la Capital Medical University, con 193 membri dello staff provenienti dal Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, dal Beijing Anzhen Hospital, dal Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital, dal Peking University Hospital of Stomatology, dal China Rehabilitation Research Center e dal Beijing Emergency Medical Center.

Oltre alle lettere e ai biglietti, parole di gratitudine sono state scritte anche su adesivi o su cartoni da imballaggio, al punto da spingere il personale sanitario ad iniziare a riferirsi all'insieme di cartoni con messaggi di ringraziamento come 'la torre dell'amicizia olimpica'.

Nel corso del Festival di Primavera, un funzionario del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) si era recato alla clinica per via di un acuto dolore alla schiena. Qui, il team di fisioterapia ha effettuato un trattamento composto da massaggi combinati ad una terapia a microonde, la cosiddetta 'microwave treatment'. Dopo diversi cicli di cura, i sintomi del paziente sono stati alleviati significativamente, e il movimento della colonna vertebrale è tornato alla normalità.

"Questo posto è una vera gioia. Troppo grande per non essere ricordato e troppo meraviglioso per essere dimenticato. Grazie Pechino!" ha scritto il funzionario del Cio.

Lo staff della farmacia ha inoltre contribuito in modo significativo al lavoro senza intoppi della clinica, svolgendo compiti quali la stampa di etichette di stoccaggio sia in cinese che in inglese, fornendo manuali con le denominazioni dei medicinali, moduli di dosaggio, specifiche e quantità di somministrazione minime per paziente, e semplificando le procedure di raccolta dei farmaci per i medici della delegazione.

La squadra ha inoltre creato etichette con istruzioni con l'obiettivo di catalogare al meglio le confezioni dei medicinali, rendendo molto più semplice per i pazienti comprendere in che modo assumere i propri farmaci e i fattori a cui prestare attenzione.

Il farmacista del Cio Mark Stuart è rimasto impressionato dalla gestione dei medicinali da parte della squadra della farmacia, e ha scritto: "al fantastico team della farmacia di Pechino 2022. Grazie per il vostro notevole lavoro finalizzato a garantire agli atleti del mondo sicurezza e salute".

Oltre ai servizi sanitari, il policlinico ha svolto un ruolo nella vita quotidiana del villaggio sportivo. La reception infermieristica è diventata un centro d'informazione, dal momento che i visitatori arrivavano spesso con quesiti come in che luogo poter effettuare un test molecolare, dove si trova il comitato organizzatore e come prendere un taxi.

Lo sportello ha preparato mappe, bendaggi, cuscinetti riscaldanti, salviette disinfettanti e altre forniture utili per i visitatori, che in cambio hanno mandato piccoli omaggi quali distintivi olimpici, o condiviso frasi come "Hu nian da ji", il cinese per 'Buona fortuna nell'anno della tigre' per mostrare il proprio apprezzamento.

Durante i Giochi Invernali, il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing ha ospitato oltre 1.200 atleti e funzionari provenienti da quasi 90 Paesi e regioni, mentre per le Paralimpiadi invernali ne ospiterà circa 500. (XINHUA)