Ringraziamenti al policlinico del Villaggio Olimpico

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Con la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 nella giornata di domenica, la gratitudine di atleti, allenatori e funzionari della delegazione si è riversata sul poliambulatorio del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing per i servizi sanitari forniti.

"Al Dott. Lee e al Dott. Liu: dopo l'agopuntura sono sempre stato in ottima forma. Mi sentivo come se l'energia scorresse lungo tutto il mio corpo, ero pieno di carica e con una maggiore vitalità, calmo e rilassato allo stesso tempo! Grazie mille per questa meravigliosa esperienza e per il fantastico trattamento", ha scritto un atleta in una lettera indirizzata a Li Shuming, medico di medicina tradizionale cinese, e al suo collega.

Tra i pazienti di Li nel villaggio vi era un direttore della delegazione olimpica nazionale, che aveva sofferto di forti dolori nelle zone inferiori della schiena e delle gambe. A seguito del primo ciclo di terapia di agopuntura, il suo dolore si è alleviato immediatamente ed è quasi scomparso dopo tre cicli di trattamento.

La volta successiva in cui l'alto rappresentante si è recato a far visita a Li, ha portato con sé al policlinico anche due dei suoi compagni di delegazione, che stavano soffrendo a causa di dolori e volevano essere curati con una terapia di agopuntura, ha raccontato Li. (SEGUE)