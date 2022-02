Ringraziamenti al policlinico del Villaggio Olimpico (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - La squadra ha inoltre creato etichette con istruzioni con l'obiettivo di catalogare al meglio le confezioni dei medicinali, rendendo molto più semplice per i pazienti comprendere in che modo assumere i propri farmaci e i fattori a cui prestare attenzione.

Il farmacista del Cio Mark Stuart è rimasto impressionato dalla gestione dei medicinali da parte della squadra della farmacia, e ha scritto: "al fantastico team della farmacia di Pechino 2022. Grazie per il vostro notevole lavoro finalizzato a garantire agli atleti del mondo sicurezza e salute".

Oltre ai servizi sanitari, il policlinico ha svolto un ruolo nella vita quotidiana del villaggio sportivo. La reception infermieristica è diventata un centro d'informazione, dal momento che i visitatori arrivavano spesso con quesiti come in che luogo poter effettuare un test molecolare, dove si trova il comitato organizzatore e come prendere un taxi.

Lo sportello ha preparato mappe, bendaggi, cuscinetti riscaldanti, salviette disinfettanti e altre forniture utili per i visitatori, che in cambio hanno mandato piccoli omaggi quali distintivi olimpici, o condiviso frasi come "Hu nian da ji", il cinese per 'Buona fortuna nell'anno della tigre' per mostrare il proprio apprezzamento.

Durante i Giochi Invernali, il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing ha ospitato oltre 1.200 atleti e funzionari provenienti da quasi 90 Paesi e regioni, mentre per le Paralimpiadi invernali ne ospiterà circa 500. (XINHUA)